《第六感2》将在25日首播！最新预告：全昭旻开心抱著嘉宾河锡辰，刘在锡的表情太好笑 XD

tvN综艺《第六感》是成员们前往制作组准备的主题场所、食物或人物，发挥超越五感的第六感，在「真」中找出「假」的第六感迷惑综艺。

去年播出后，受到许多观众的喜爱，今年除了原班人马（刘在锡、吴娜拉、全昭旻、Jessi、Lovelyz的美珠）外，第一季作为嘉宾出演的李相烨，这季也成为固定成员。这组合也让人期待啊！



在上季中车太铉、张东润、李尚禹、黄光熙、金英光等人作为嘉宾成为了话题，近日公开的新预告中，可以看到嘉宾包含温朱莞、河锡辰、2PM俊昊、EXO KAI。而全昭旻看到河锡辰出场超兴奋去抱他（两人曾一起拍过《1%的可能性》），一旁刘在锡的表情好经典，其他成员看起来也很震惊 XD



（延伸阅读：超甜剧《1%的可能性》售后！河锡辰＆全昭旻最新合照公开，网友：「哇～好久没有看到的CP」）

而嘉宾和成员们会带来怎么样的默契，作为第7个成员又会有什么样的活跃表现，也是节目中的一个看点。另外，《第六感2》将在25日（五）首播，看过第一季的朋友们，到时候一定要准时收看，看制作组又设计出厉害的场所啦！



（图：tvN《第六感2》）

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