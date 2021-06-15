《第六感2》將在25日首播！最新預告：全昭旻開心抱著嘉賓河錫辰，劉在錫的表情太好笑 XD

tvN綜藝《第六感》是成員們前往製作組準備的主題場所、食物或人物，發揮超越五感的第六感，在「真」中找出「假」的第六感迷惑綜藝。

去年播出後，受到許多觀眾的喜愛，今年除了原班人馬（劉在錫、吳娜拉、全昭旻、Jessi、Lovelyz的美珠）外，第一季作為嘉賓出演的李相燁，這季也成為固定成員。這組合也讓人期待啊！



在上季中車太鉉、張東潤、李尚禹、黃光熙、金英光等人作為嘉賓成為了話題，近日公開的新預告中，可以看到嘉賓包含溫朱莞、河錫辰、2PM俊昊、EXO KAI。而全昭旻看到河錫辰出場超興奮去抱他（兩人曾一起拍過《1%的可能性》），一旁劉在錫的表情好經典，其他成員看起來也很震驚 XD



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而嘉賓和成員們會帶來怎麼樣的默契，作為第7個成員又會有什麼樣的活躍表現，也是節目中的一個看點。另外，《第六感2》將在25日（五）首播，看過第一季的朋友們，到時候一定要準時收看，看製作組又設計出厲害的場所啦！



（圖：tvN《第六感2》）

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