韩艺瑟的卡拉OK朋友们：崔智友&高小英&韩佳人&车艺莲！《横竖研究所》这次真的越界太多

造谣完女神全智贤分居要离婚的消息后，《横竖研究所》又开始「狙击」其他女神了。

《横竖研究所》在韩国本土是个臭名昭著的八卦频道，经常爆料一些娱乐圈、世界经济界的丑闻，曾一度被韩国网民们联名请愿希望废除。韩饭圈的人知道《横竖研究所》全都是因为不久前的「韩艺瑟男友事件」和「全智贤分居门」。《横竖研究所》最先爆料韩艺瑟的小鲜肉男友之前是「牛郎」，遭到韩艺瑟的强烈否认。哪知D社亲自下场，公开韩艺瑟和男友是在卡拉OK厅认识的，而这家店更是非法营业。最终韩艺瑟发表长文，称两人确实在卡拉OK厅相识，且职业无贵贱，力挺小男友。这件事没过去多久，《横竖研究所》又来爆料，说全智贤老公离家出走，两人分居数月，感情破裂，幸好全智贤火速回应，浇灭了民众的疑惑。



▲YouTube@가로세로 연구소

民众们本以为《横竖研究所》怎么也要消停几天吧，哪知节目MC金英浩又跑出来放大料了，放出了韩艺瑟、韩佳人、高小英、车艺莲、崔智友在一起的罕见照片。 金英浩说：「这张照片最先在中国的新浪微博上发布，在韩国被报导之后也变得有名了。 仔细看后面的背景是卡拉OK。 当天的主人公是坐在中间、戴著大蝴蝶结的韩艺瑟。 不知是不是她生日，但她肯定是主人公。 韩艺瑟承认了自己男友在卡拉OK工作。 据我收到的线报，这些人其中之一为韩艺瑟介绍了现在的小男友。 这之中让人意外的人物是车艺莲，他与高俊熙是派对界的红人。 这么难以聚齐的五个演员界的美女齐聚一堂的理由十分令人寻味， 平时都是两、三个聚会的，这天应该是特别约定的日子。 至今为止也不能理解韩艺瑟为什么与高小英关系好。 过去两人还曾为了某集团副会长吵过架， 韩艺瑟与崔智友的关系也令人很费解..... 」



▲新浪微博

一下子爆料多位顶级女星，娱乐圈再次热闹起来。 不过很快金英浩就被啪啪打脸，又是一起造谣事件。这张照片根本不是在什么卡拉OK厅拍的，而是CJ集团主办的送年会，除了照片上的女星之外，还请了不少男明星，以及广告、影视剧圈的业界人士。



「图：ig@han_ye_seul_」

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