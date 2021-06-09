韓藝瑟的卡拉OK朋友們：崔智友&高小英&韓佳人&車藝蓮！《橫豎研究所》這次真的越界太多

造謠完女神全智賢分居要離婚的消息後，《橫豎研究所》又開始「狙擊」其他女神了。

《橫豎研究所》在韓國本土是個臭名昭著的八卦頻道，經常爆料一些娛樂圈、世界經濟界的醜聞，曾一度被韓國網民們聯名請願希望廢除。韓飯圈的人知道《橫豎研究所》全都是因為不久前的「韓藝瑟男友事件」和「全智賢分居門」。《橫豎研究所》最先爆料韓藝瑟的小鮮肉男友之前是「牛郎」，遭到韓藝瑟的強烈否認。哪知D社親自下場，公開韓藝瑟和男友是在卡拉OK廳認識的，而這家店更是非法營業。最終韓藝瑟發表長文，稱兩人確實在卡拉OK廳相識，且職業無貴賤，力挺小男友。這件事沒過去多久，《橫豎研究所》又來爆料，說全智賢老公離家出走，兩人分居數月，感情破裂，幸好全智賢火速回應，澆滅了民眾的疑惑。



▲YouTube@가로세로 연구소

民眾們本以為《橫豎研究所》怎麼也要消停幾天吧，哪知節目MC金英浩又跑出來放大料了，放出了韓藝瑟、韓佳人、高小英、車藝蓮、崔智友在一起的罕見照片。 金英浩說：「這張照片最先在中國的新浪微博上發佈，在韓國被報導之後也變得有名了。 仔細看後面的背景是卡拉OK。 當天的主人公是坐在中間、戴著大蝴蝶結的韓藝瑟。 不知是不是她生日，但她肯定是主人公。 韓藝瑟承認了自己男友在卡拉OK工作。 據我收到的線報，這些人其中之一為韓藝瑟介紹了現在的小男友。 這之中讓人意外的人物是車藝蓮，他與高俊熙是派對界的紅人。 這麼難以聚齊的五個演員界的美女齊聚一堂的理由十分令人尋味， 平時都是兩、三個聚會的，這天應該是特別約定的日子。 至今為止也不能理解韓藝瑟為什麼與高小英關係好。 過去兩人還曾為了某集團副會長吵過架， 韓藝瑟與崔智友的關係也令人很費解..... 」



▲新浪微博

一下子爆料多位頂級女星，娛樂圈再次熱鬧起來。 不過很快金英浩就被啪啪打臉，又是一起造謠事件。這張照片根本不是在什麼卡拉OK廳拍的，而是CJ集團主辦的送年會，除了照片上的女星之外，還請了不少男明星，以及廣告、影視劇圈的業界人士。



「圖：ig@han_ye_seul_」

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