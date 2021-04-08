《爱的迫降》又传情侣？金正贤＋徐智慧也传热恋消息但随即遭双方否认

演员徐智慧以及金正贤曾在电视剧《爱的迫降》中演出男二女二的搭配，虽然在剧中无缘徒留遗憾，但今日稍早就被传出两人实际上正在热恋中的消息，但火速遭到两人透过经纪公司否认此传闻。

徐智慧与金正贤在去年2月播毕的tvN电视剧《爱的迫降》中共同演出，徐智慧演出剧中痴情热爱利政赫（玄彬饰）的徐丹，而金正贤则演出具胜俊一角，剧中到最后几集萌生了微微的爱意，但最终具胜俊为了救徐丹而牺牲自己，两人在剧中无缘在一起。



而当徐智慧演出下一档电视剧《一起吃晚餐吧》，金正贤还曾在首集特别演出，饰演徐智慧的渣男前男友，两人交情匪浅。近期金正贤也推出了新作品《哲仁王后》，也受到许多观众们的喜爱。



徐智慧所属公司对於韩国媒体的恋爱说报导发表官方立场，表示两人虽然因为拍摄同一部作品而变得比较熟，但并非是恋人关系，徐智慧本人也表示恋爱说并非事实。不过虽然并未是交往的关系，但两人可望成为同门。金正贤与目前所属公司合约即将到期，并正在与徐智惠所属的公司洽谈中。



金正贤所属公司也向媒体表示，据公司所知目前金正贤与徐智慧并非恋爱中，只是因为两人合作演出电视剧变熟，并且维持著熟悉的前后辈关系。也同样否认了两人交往的传闻。

照片：TVDaily

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