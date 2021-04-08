《愛的迫降》又傳情侶？金正賢＋徐智慧也傳熱戀消息但隨即遭雙方否認

演員徐智慧以及金正賢曾在電視劇《愛的迫降》中演出男二女二的搭配，雖然在劇中無緣徒留遺憾，但今日稍早就被傳出兩人實際上正在熱戀中的消息，但火速遭到兩人透過經紀公司否認此傳聞。

徐智慧與金正賢在去年2月播畢的tvN電視劇《愛的迫降》中共同演出，徐智慧演出劇中癡情熱愛利政赫（玄彬飾）的徐丹，而金正賢則演出具勝俊一角，劇中到最後幾集萌生了微微的愛意，但最終具勝俊為了救徐丹而犧牲自己，兩人在劇中無緣在一起。



而當徐智慧演出下一檔電視劇《一起吃晚餐吧》，金正賢還曾在首集特別演出，飾演徐智慧的渣男前男友，兩人交情匪淺。近期金正賢也推出了新作品《哲仁王后》，也受到許多觀眾們的喜愛。



徐智慧所屬公司對於韓國媒體的戀愛說報導發表官方立場，表示兩人雖然因為拍攝同一部作品而變得比較熟，但並非是戀人關係，徐智慧本人也表示戀愛說並非事實。不過雖然並未是交往的關係，但兩人可望成為同門。金正賢與目前所屬公司合約即將到期，並正在與徐智惠所屬的公司洽談中。



金正賢所屬公司也向媒體表示，據公司所知目前金正賢與徐智慧並非戀愛中，只是因為兩人合作演出電視劇變熟，並且維持著熟悉的前後輩關係。也同樣否認了兩人交往的傳聞。

照片：TVDaily

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