《女神降临》黄寅烨正式开通 Fan Club：「想和粉丝们近距离的沟通。」

在海外也拥有非常多粉丝的黄寅烨，终於开通粉丝俱乐部（Fan Club）啦～！

凭藉热门韩剧《女神降临》的魅力校霸「韩书竣」一角，而成功爆红的黄寅烨，终於开通了个人的官方粉丝俱乐部（Fan Club／官咖）。



*图：hi_high_hiy@IG

▼Keyeast 透过官方youtube 公开了黄寅烨的问候影片：「大家好，我是黄寅烨，粉丝们等待已久的官咖终於开通了。有了能和大家更近距离沟通的空间，我的心情也非常激动，因为有了专属於我们的空间，我会经常来和大家分享消息，多说一点话的，希望大家多多期待和应援，那我们就在官咖见面罗！掰掰～。」



官方也表示因为粉丝们的热烈支持，所以正式的开设了官咖，未来也会多多分享关於黄寅烨的最新消息，希望官咖能成为粉丝们和黄寅烨演员之间愉快的空间。



*图：키이스트 KEYEAST official@youtube

▼黄寅烨 Fan Club 可按此前往。



*图：Fan Clubc首页截图

*封面图：tvN@official、키이스트 KEYEAST official@youtube

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