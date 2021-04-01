《女神降臨》黃寅燁正式開通 Fan Club：「想和粉絲們近距離的溝通。」

在海外也擁有非常多粉絲的黃寅燁，終於開通粉絲俱樂部（Fan Club）啦～！

憑藉熱門韓劇《女神降臨》的魅力校霸「韓書竣」一角，而成功爆紅的黃寅燁，終於開通了個人的官方粉絲俱樂部（Fan Club／官咖）。



*圖：hi_high_hiy@IG

▼Keyeast 透過官方youtube 公開了黃寅燁的問候影片：「大家好，我是黃寅燁，粉絲們等待已久的官咖終於開通了。有了能和大家更近距離溝通的空間，我的心情也非常激動，因為有了專屬於我們的空間，我會經常來和大家分享消息，多說一點話的，希望大家多多期待和應援，那我們就在官咖見面囉！掰掰～。」



官方也表示因為粉絲們的熱烈支持，所以正式的開設了官咖，未來也會多多分享關於黃寅燁的最新消息，希望官咖能成為粉絲們和黃寅燁演員之間愉快的空間。



*圖：키이스트 KEYEAST official@youtube

▼黃寅燁 Fan Club 可按此前往。



*圖：Fan Clubc首頁截圖

*封面圖：tvN@official、키이스트 KEYEAST official@youtube

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