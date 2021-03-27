《超人回来了》迎来首位单亲妈妈！这个宝宝和本特利长得也太像了吧～

韩国日籍女艺人藤田小百合将带著混血儿子亮相KBS2的育儿真人秀《超人回来了》。
大家都知道《超人回来了》是一档亲子节目，明星爸爸在妻子离家期间独自照顾宝宝们，从之前的国民三胞胎，到现在的威本联盟、娜恩小可爱，爸爸们时而手忙脚乱，时而紧紧有条的带娃日记治愈了广大观众。 节目的宗旨就是让平时不带娃的爸爸们和宝宝们单独相处，而这次节目组却请来了藤田小百合，拍摄母子俩的相处过程。
▲IG@sayuriakon13
藤田小百合是一位「自发性单亲妈妈」。 2019年她在医院得知自己卵巢年龄为48岁，自然妊娠、试管手术的成功率不高，因此决定通过捐赠的精子成为母亲，藤田小百合最终在日本某精子银行接受了不知名的男性精子的捐赠，并於2020年11月生下一名男婴。 这次她就带著出生140多天的儿子Zen一起出镜。
▲IG@sayuriakon13
从出生开始就备受外界关注的Zen之前还因为长相酷似Sam家的小儿子本特利而登上热搜。 3个多月的Zen和同时期的本特利都是小光头，脸蛋肉肉的，十分可爱。藤田小百合此前还在综艺节目《屋塔房的问题儿童们》中调侃因为儿子长得和本特利太像，担心民众误以为她和Sam出轨，才大方说出是接受了捐赠精子生下的Zen。
▲IG@sayuriakon13、@bentleyhammington（左：本特利，右：Zen）
「图：IG@sayuriakon13、@bentleyhammington」
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