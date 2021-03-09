《朝鲜驱魔师》新预告恐怖程度再升级：有巨大蛇妖、飞天的恶灵！

再次提醒大家：《朝鲜驱魔师》预告很恐怖！小编每看必吓！

SBS新月火剧《朝鲜驱魔师》将在本月22日开播，近日官方又释出了第三版预告，恐怖程度比先前发布的预告更上层楼。

《朝鲜驱魔师》剧情讲述利用人类欲望欲吞噬朝鲜的恶灵，和与之对抗的人们，之间的浴血奋战的故事。以在北方的巡守的太宗李芳远面对了凌驾於人类的奇异存在做为开端，曾被他封印的西域恶灵，重新在充满欲望的朝鲜土地上复活……第三支预告就稍微透露了太宗背后的秘密。

预告开头就以诡异的音乐开头，有位男子想爬著出来却被抓回去，一个长发的恶灵身影出现。张东润饰演的忠宁大君出声：「所谓『怪力乱神』，便是拥有怪异之力，犹如鬼神般之存在。」忠宁大君讲著讲著，画面还出现巨大蛇妖、飞天的恶灵，甚至是没了头却还会活动的丧尸。



整个故事阐述的就是太宗末期，朝鲜遭怪力乱神肆虐。太宗（甘宇成 饰）内心一直有阴影与秘密，他独自一人在宫里，宫里鲜血满溢，他听见其父、先王太祖李成桂喊他：「芳远啊……是你弟弟芳硕之血……」太宗也许因此，坚信著过世的先王曾回来过。



让宁大君（朴成勋 饰）认为父王太宗发疯了，臣子（全卢民 饰）搧风点火，认为这是王座换人的绝佳机会。相反的，忠宁大君怀著担忧请问父王现在究竟发生什么事，太宗凝重地认为朝鲜八道即将被恶灵掀得天翻地覆。



最后一幕呈现了鬼片经常有的经典桥段，金桐俊饰演的「纲」（벼리暂译）在路上走著走著感到不对劲，回头没看见什么，再回头却惨遭攻击。



这次的预告比起先前的预告，呈现了更多恶灵的不同样貌，画面极刺激惊险让观众大呼有趣。《朝鲜驱魔师》将於本月22日起，每周一二晚间10点於SBS首播。



▼第三版预告



（一版预告可点此收看‎，二版预告可点此收看‎）

（图：《朝鲜驱魔师》@YouTube SBS Drama）

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