《朝鮮驅魔師》新預告恐怖程度再升級：有巨大蛇妖、飛天的惡靈！

再次提醒大家：《朝鮮驅魔師》預告很恐怖！小編每看必嚇！

SBS新月火劇《朝鮮驅魔師》將在本月22日開播，近日官方又釋出了第三版預告，恐怖程度比先前發布的預告更上層樓。

《朝鮮驅魔師》劇情講述利用人類慾望欲吞噬朝鮮的惡靈，和與之對抗的人們，之間的浴血奮戰的故事。以在北方的巡守的太宗李芳遠面對了凌駕於人類的奇異存在做為開端，曾被他封印的西域惡靈，重新在充滿慾望的朝鮮土地上復活……第三支預告就稍微透露了太宗背後的秘密。

預告開頭就以詭異的音樂開頭，有位男子想爬著出來卻被抓回去，一個長髮的惡靈身影出現。張東潤飾演的忠寧大君出聲：「所謂『怪力亂神』，便是擁有怪異之力，猶如鬼神般之存在。」忠寧大君講著講著，畫面還出現巨大蛇妖、飛天的惡靈，甚至是沒了頭卻還會活動的喪屍。



整個故事闡述的就是太宗末期，朝鮮遭怪力亂神肆虐。太宗（甘宇成 飾）內心一直有陰影與秘密，他獨自一人在宮裡，宮裡鮮血滿溢，他聽見其父、先王太祖李成桂喊他：「芳遠啊……是你弟弟芳碩之血……」太宗也許因此，堅信著過世的先王曾回來過。



讓寧大君（朴成勳 飾）認為父王太宗發瘋了，臣子（全盧民 飾）搧風點火，認為這是王座換人的絕佳機會。相反的，忠寧大君懷著擔憂請問父王現在究竟發生什麼事，太宗凝重地認為朝鮮八道即將被惡靈掀得天翻地覆。



最後一幕呈現了鬼片經常有的經典橋段，金桐俊飾演的「綱」（벼리暫譯）在路上走著走著感到不對勁，回頭沒看見什麼，再回頭卻慘遭攻擊。



這次的預告比起先前的預告，呈現了更多惡靈的不同樣貌，畫面極刺激驚險讓觀眾大呼有趣。《朝鮮驅魔師》將於本月22日起，每週一二晚間10點於SBS首播。



▼第三版預告



（一版預告可點此收看‎，二版預告可點此收看‎）

（圖：《朝鮮驅魔師》@YouTube SBS Drama）

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