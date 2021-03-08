《宫》尹恩惠&朱智勋&宋智孝&金桢勋拍摄当时VS现在年纪！这竟然是15年前的电视剧了

作为韩剧迷，有谁没看过那部《宫》呢？

《宫》的故事发生在21世纪的君主立宪制的大韩民国。 现任皇帝李贤病危，太后决定年仅19岁的皇太子信尽快大婚为继任皇位做准备。 而受全韩国少女爱慕的皇太子李信的准皇妃居然是一个普通的不能再普通的同校高中女生申彩敬？ ！平民女孩嫁入皇室，皇太子的心另有所属，关键是另一位皇子李律还逐渐爱上了太子妃，4个青年男女之间的曲折爱情，加上腹黑宫斗戏，当年不知道迷倒多少少女。谁能想到这部戏竟然是2006年播出的，到现在已经15年了。 主演们当时出演这部戏的时候都是什么年纪呢？



太子妃申彩敬



申彩敬的扮演者就是尹恩惠了，她拍这部戏时才23岁，略带著点婴儿肥，她穿著运动裤，外面还套著裙子引得不少观众跟风。 现在38岁的尹恩惠依旧活跃在荧幕上。



皇太子朱智勋



当时25岁的朱智勋扮演了19岁的皇太子，单眼皮的他完美演绎了李信的孤独和寂寞。 15年过去了，朱智勋早就成了能够在各大影视剧中独当一面的男主角，40岁的他戏路也越来越广。



皇太子初恋闵孝琳



当年26岁的宋智孝一出场不知道惊艳了多少观众，这就是男生心目中初恋女友的形象吧。 从电视剧走到《Running Man》，懵智孝的形象也越来越深入人心，已经41岁的她没了以往的少女感，却多了岁月沉淀后的优雅和从容。



王子李律



金桢勋出演《宫》的时候是主角里年纪最大的一个，27岁的他扮演了王位的第二顺位继承人李律，当年多有少人迷倒在温柔暖心的李律的西装裤下，请举手！！今年已经42岁的金桢勋似乎很久已经没有出现在影视剧里了，粉丝们有没有很期待他的回归呢？



「图：《宫》、IG@kimjeonghoon0120、@my_songjihyo、@y1003_grace、@goldenjihoon」

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