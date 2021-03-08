《宮》尹恩惠&朱智勛&宋智孝&金楨勛拍攝當時VS現在年紀！這竟然是15年前的電視劇了

作為韓劇迷，有誰沒看過那部《宮》呢？

《宮》的故事發生在21世紀的君主立憲制的大韓民國。 現任皇帝李賢病危，太后決定年僅19歲的皇太子信儘快大婚為繼任皇位做準備。 而受全韓國少女愛慕的皇太子李信的準皇妃居然是一個普通的不能再普通的同校高中女生申彩敬？ ！平民女孩嫁入皇室，皇太子的心另有所屬，關鍵是另一位皇子李律還逐漸愛上了太子妃，4個青年男女之間的曲折愛情，加上腹黑宮鬥戲，當年不知道迷倒多少少女。誰能想到這部戲竟然是2006年播出的，到現在已經15年了。 主演們當時出演這部戲的時候都是什麼年紀呢？



太子妃申彩敬



申彩敬的扮演者就是尹恩惠了，她拍這部戲時才23歲，略帶著點嬰兒肥，她穿著運動褲，外面還套著裙子引得不少觀眾跟風。 現在38歲的尹恩惠依舊活躍在熒幕上。



皇太子朱智勛



當時25歲的朱智勛扮演了19歲的皇太子，單眼皮的他完美演繹了李信的孤獨和寂寞。 15年過去了，朱智勛早就成了能夠在各大影視劇中獨當一面的男主角，40歲的他戲路也越來越廣。



皇太子初戀閔孝琳



當年26歲的宋智孝一出場不知道驚艷了多少觀眾，這就是男生心目中初戀女友的形象吧。 從電視劇走到《Running Man》，懵智孝的形象也越來越深入人心，已經41歲的她沒了以往的少女感，卻多了歲月沉澱後的優雅和從容。



王子李律



金楨勛出演《宮》的時候是主角裡年紀最大的一個，27歲的他扮演了王位的第二順位繼承人李律，當年多有少人迷倒在溫柔暖心的李律的西裝褲下，請舉手！！今年已經42歲的金楨勛似乎很久已經沒有出現在影視劇裡了，粉絲們有沒有很期待他的回歸呢？



「圖：《宮》、IG@kimjeonghoon0120、@my_songjihyo、@y1003_grace、@goldenjihoon」

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