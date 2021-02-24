Weki Meki金度妍加盟《智异山》！将演本尊全智贤的少年时期

有著「小全智贤」称号的女团Weki Meki成员金度妍终於可以和本尊见面了。

据韩媒报导，金度妍加盟了tvN新剧《智异山》，最近刚刚完成了拍摄。 而她饰演的角色就是女主角全智贤（饰 徐伊江）的青少年期。2016年，金度妍参加国民选秀《Produce 101》时就被广大观众大赞长相清秀，很有全智贤的味道，因此她也有了「小全智贤」的称号。 金度妍不仅漂亮，长相也识别度，业务能力还在线。 参加选秀时就因为综合实力过硬最终被pick为限定组合I.O.I成员，2017年又作为Weki Meki组合成员出道。



长相神似全女神这一点已经让金度妍收获了不少路人缘，加上爱豆出道后逐渐提升的个人魅力，她越来越有明星气质了。 唱而优则演的金度妍还和金旻奎出演了爱情网路喜剧《漫撕男女》，成功迈出了「演技豆」的第一步。



▲《漫撕男女》（Playlist制作公司）

此外，《智异山》以广阔的智异山秘境为背景，讲述来到广阔的智异山秘境寻死的人、来杀人的人、来帮助他人的人们等登山者们的故事，由全智贤和朱智勋领衔主演。



▲tvN《刘QUIZ ON THE BLOCK》截图

「封图：IG@@lafilledhiver_、Alexander McQueen官方」

Rui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究