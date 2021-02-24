Weki Meki金度妍加盟《智異山》！將演本尊全智賢的少年時期

有著「小全智賢」稱號的女團Weki Meki成員金度妍終於可以和本尊見面了。

據韓媒報導，金度妍加盟了tvN新劇《智異山》，最近剛剛完成了拍攝。 而她飾演的角色就是女主角全智賢（飾 徐伊江）的青少年期。2016年，金度妍參加國民選秀《Produce 101》時就被廣大觀眾大讚長相清秀，很有全智賢的味道，因此她也有了「小全智賢」的稱號。 金度妍不僅漂亮，長相也識別度，業務能力還在線。 參加選秀時就因為綜合實力過硬最終被pick為限定組合I.O.I成員，2017年又作為Weki Meki組合成員出道。



長相神似全女神這一點已經讓金度妍收穫了不少路人緣，加上愛豆出道後逐漸提升的個人魅力，她越來越有明星氣質了。 唱而優則演的金度妍還和金旻奎出演了愛情網路喜劇《漫撕男女》，成功邁出了「演技豆」的第一步。



▲《漫撕男女》（Playlist製作公司）

此外，《智異山》以廣闊的智異山秘境為背景，講述來到廣闊的智異山秘境尋死的人、來殺人的人、來幫助他人的人們等登山者們的故事，由全智賢和朱智勛領銜主演。



▲tvN《劉QUIZ ON THE BLOCK》截圖

「封圖：IG@@lafilledhiver_、Alexander McQueen官方」

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