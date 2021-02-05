《玩什么好呢?》「Canola Yoo」刘在锡寻找引领综艺的人才！Jessi、赵炳圭、金惠奫、李英智等人参与特辑录制！

共有12名嘉宾参与录制，这华丽的阵容，已经让人想开始笑了啊！

4日，MBC《玩什么好呢?》相关人士透露：「卓在勋、曹世镐、洪贤姬、Jessi、赵炳圭、金惠奫、李英智（李泳知）、金升惠、本月少女Chuu、THE BOYZ柱延、金钟旼、Defconn进行『2021同居同乐』的录制。相关内容将在以后的节目中确认，预计2月份公开，希望大家多多关注！」



之前，Canola Yoo（刘在锡）为了「Canola Show-2021同居同乐」与综艺老手们在多领域寻找2021年发光的综艺希望之星，进行紧密接触。金钟旼（副角色永吉）、Defconn（副角色东锡）也担任大数据专家。



（图：MBC《玩什么好呢?》）

这次特辑的是刘在锡的愿望「想让新旧综艺人一起合作」。对此，他也表示：「不是现在马上，而是寻找5年、10年后引领综艺的人才，这才是目标。希望这是介绍新旧和谐、世代和谐以及介绍多样人物的第一章。」他将会与12名出演者带来什么样的笑点，也备受关注。



（图：MBC《玩什么好呢?》）



（首图：MBC《玩什么好呢?》、IG@jessicah_o、IG@bk_arta、IG@hye_yoon1110、IG@youngji_02）

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