《玩什麼好呢?》「Canola Yoo」劉在錫尋找引領綜藝的人才！Jessi、趙炳圭、金惠奫、李英智等人參與特輯錄製！

共有12名嘉賓參與錄製，這華麗的陣容，已經讓人想開始笑了啊！

4日，MBC《玩什麼好呢?》相關人士透露：「卓在勳、曹世鎬、洪賢姬、Jessi、趙炳圭、金惠奫、李英智（李泳知）、金昇惠、本月少女Chuu、THE BOYZ柱延、金鍾旼、Defconn進行『2021同居同樂』的錄製。相關內容將在以後的節目中確認，預計2月份公開，希望大家多多關注！」



之前，Canola Yoo（劉在錫）為了「Canola Show-2021同居同樂」與綜藝老手們在多領域尋找2021年發光的綜藝希望之星，進行緊密接觸。金鍾旼（副角色永吉）、Defconn（副角色東錫）也擔任大數據專家。



（圖：MBC《玩什麼好呢?》）

這次特輯的是劉在錫的願望「想讓新舊綜藝人一起合作」。對此，他也表示：「不是現在馬上，而是尋找5年、10年後引領綜藝的人才，這才是目標。希望這是介紹新舊和諧、世代和諧以及介紹多樣人物的第一章。」他將會與12名出演者帶來什麼樣的笑點，也備受關注。



（圖：MBC《玩什麼好呢?》）



（首圖：MBC《玩什麼好呢?》、IG@jessicah_o、IG@bk_arta、IG@hye_yoon1110、IG@youngji_02）

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