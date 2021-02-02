【有片】单恋告白歌NO.1！《女神降临》黄寅烨、《18岁的瞬间》邕圣佑都选唱「花盆」表内心，其实早在这部戏就出现了！

本周即将播出完结篇的《女神降临》，观众们各自为书竣与修豪加油，不过看书竣这么有义气帮忙照顾朱静，感觉还是相当顾虑兄弟之情的啊〜话说在第十四集中，书竣答应修豪一个要求，就是再度公开演唱，他选唱的歌曲「花盆」可是万中选一的告白歌曲冠军。

《女神降临》的书竣版本，即使朱静不在现场，他仍在首尔塔前唱出了想要守护她的心声，「我希望成为你小小窗台下的花盆，即使什么也不能说，即使无法有所期待，但偶尔能得到你的微笑与触摸，还能尽情望著你熟睡的面容。」香港观众可上黄Viu煲剧平台观看这套韩剧！



这首歌曲一开始是出现在2007年的经典电视剧《咖啡王子一号店》，由Loveholic狂恋乐团演唱，虽然没有正式被收录在OST当中，但这一首插曲总出现在崔汉成（李善均饰）思念前女友韩幼茱（蔡贞安饰）时，让大家印象非常深刻。



另外在《18岁的瞬间》中，邕圣佑所饰演的崔俊宇，是位不擅於表达情感的男孩，对於喜欢的秀彬（金香起饰），也藉由能上台演唱的机会，选唱了这首「花盆」，让金香起听得十分陶醉，就像旁若无人，俊宇只为自己而唱的浪漫。



同场加映Alex演唱的版本！



大家最爱哪一个版本呢？只要是诚心的表白听起来都非常有感觉非常浪漫！

照片：Viu Hong Kong截图

影片：转载youtube

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