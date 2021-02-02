【有片】單戀告白歌NO.1！《女神降臨》黃寅燁、《18歲的瞬間》邕聖佑都選唱「花盆」表內心，其實早在這部戲就出現了！

本週即將播出完結篇的《女神降臨》，觀眾們各自為書竣與修豪加油，不過看書竣這麼有義氣幫忙照顧朱靜，感覺還是相當顧慮兄弟之情的啊〜話說在第十四集中，書竣答應修豪一個要求，就是再度公開演唱，他選唱的歌曲「花盆」可是萬中選一的告白歌曲冠軍。

《女神降臨》的書竣版本，即使朱靜不在現場，他仍在首爾塔前唱出了想要守護她的心聲，「我希望成為你小小窗台下的花盆，即使什麼也不能說，即使無法有所期待，但偶爾能得到你的微笑與觸摸，還能盡情望著你熟睡的面容。」香港觀眾可上黃Viu煲劇平台觀看這套韓劇！



這首歌曲一開始是出現在2007年的經典電視劇《咖啡王子一號店》，由Loveholic狂戀樂團演唱，雖然沒有正式被收錄在OST當中，但這一首插曲總出現在崔漢成（李善均飾）思念前女友韓幼茱（蔡貞安飾）時，讓大家印象非常深刻。



另外在《18歲的瞬間》中，邕聖佑所飾演的崔俊宇，是位不擅於表達情感的男孩，對於喜歡的秀彬（金香起飾），也藉由能上台演唱的機會，選唱了這首「花盆」，讓金香起聽得十分陶醉，就像旁若無人，俊宇只為自己而唱的浪漫。



同場加映Alex演唱的版本！



大家最愛哪一個版本呢？只要是誠心的表白聽起來都非常有感覺非常浪漫！

照片：Viu Hong Kong截圖

影片：轉載youtube

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