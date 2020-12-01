许愿真的要找对人！刘寅娜帮《7号房的礼物》小女孩葛素媛实现愿望：拿到IU姊姊的签名专辑

这个真的太让人羡慕啦！
近日，葛素媛（葛潇辕）的IG发文写道：「去年夏天，和寅娜姊姊去济州岛拍摄，我们一起度过的时间虽然很短暂，但很快乐。临别的时候姊姊跟我说，有什么愿望尽管说，一定会帮你实现，那个愿望就是IU姊姊的签名专辑。」
「爸爸是IU姊姊的忠实粉丝，所以为了给爸爸准备生日礼物拜托姊姊，没多久就收到了快递！IU姊姊亲手写的留言、签名CD，给我和爸爸一人一张。隐瞒三个月，等待爸爸生日到来，送上了礼物，虽然爸爸收藏IU姊姊所有专辑，但收到礼物还是很感动，甚至都哭了。那个影片不能传上来，就只给寅娜姊姊看吧！像天使一样有人情味的寅娜姊姊、IU姊姊，将来一定会报答你们。」真的是...许愿也找对了人啊（笑）！
去年刘寅娜经纪人结婚的时候，IU和葛素媛都有出席，当时他们也有一起合影～
而葛素媛在2013年的电影《7号房的礼物》中饰演李永九（柳承龙 饰）的女儿妍思，当时7岁的她在电影里展现了精湛的演技，让许多人都都印象深刻。近日，她也出演《蒙面歌王》，清亮的好嗓音，还进入了第二轮。
（图：IG@sowon.ming、电影《7号房的礼物》、MBC《蒙面歌王》）
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