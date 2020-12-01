許願真的要找對人！劉寅娜幫《7號房的禮物》小女孩葛素媛實現願望：拿到IU姊姊的簽名專輯

這個真的太讓人羨慕啦！
近日，葛素媛（葛瀟轅）的IG發文寫道：「去年夏天，和寅娜姊姊去濟州島拍攝，我們一起度過的時間雖然很短暫，但很快樂。臨別的時候姊姊跟我說，有什麼願望儘管說，一定會幫你實現，那個願望就是IU姊姊的簽名專輯。」
「爸爸是IU姊姊的忠實粉絲，所以為了給爸爸準備生日禮物拜託姊姊，沒多久就收到了快遞！IU姊姊親手寫的留言、簽名CD，給我和爸爸一人一張。隱瞞三個月，等待爸爸生日到来，送上了禮物，雖然爸爸收藏IU姊姊所有專輯，但收到禮物還是很感動，甚至都哭了。那個影片不能傳上來，就只給寅娜姊姊看吧！像天使一樣有人情味的寅娜姊姊、IU姊姊，將來一定會報答你們。」真的是...許願也找對了人啊（笑）！
去年劉寅娜經紀人結婚的時候，IU和葛素媛都有出席，當時他們也有一起合影～
而葛素媛在2013年的電影《7號房的禮物》中飾演李永九（柳承龍 飾）的女兒妍思，當時7歲的她在電影裡展現了精湛的演技，讓許多人都都印象深刻。近日，她也出演《蒙面歌王》，清亮的好嗓音，還進入了第二輪。
（圖：IG@sowon.ming、電影《7號房的禮物》、MBC《蒙面歌王》）
Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究