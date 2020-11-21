【回顾】是时代的眼泪啊！「2009年SBS歌谣大战」男团、女团交换舞台，真的超级经典！

大家还记得这舞台吗？二代团啊～～

相信不少人都很喜欢看年末舞台吧？因为会有特别的合作舞台，有些即使已经时隔好多年，但...再拿出来回味还是觉得很经典，今年小编就带大家来回顾一下2009年《SBS歌谣大战》的男女交换舞台啦！



【男团表演女团】



2PM俊昊＆灿盛、2AM赵权、Highlight（原BEAST）斗俊---Brown Eyed Girls《Sign》



Super Junior神童、SHINee Key、MBLAQ李准＆Mir---4Minute《Muzik》



2PM佑荣＆Nichkhun、Highlight（原BEAST）起光＆耀燮---KARA《Mr.》



2PM佑荣＆Nichkhun＆Jun.K＆俊昊---T-ara《Bo Peep Bo Peep》



Super Junior利特＆利特＆晟敏、SHINee珉豪＆泰民---少女时代《Gee》



【女团表演男团】



KARA荷拉＆知英、 f(x)Victoria＆Sulli＆Luna---SHINee《Ring Ding Dong》（这个舞台真的是看到流泪 ㅠㅠㅠㅠ



少女时代孝渊＆秀英＆润娥＆徐玄、 f(x)Amber＆Krystal---Super Junior《Sorry Sorry》



After School嘉熙＆U-ie、KARA妮可＆升延、4Minute泫雅---2PM《Heartbeat》



另外，今年《SBS歌谣大战》将在12月25日於大邱举行，这次的主题是「THE WONDER YEAR」。SBS也表示：「全世界都在通过互联网进行沟通，互相安慰、支持，希望这次的歌谣大战能给疲惫的日常生活注入活力。」





（图：SBS）

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