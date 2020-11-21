【回顧】是時代的眼淚啊！「2009年SBS歌謠大戰」男團、女團交換舞台，真的超級經典！

大家還記得這舞台嗎？二代團啊～～

相信不少人都很喜歡看年末舞台吧？因為會有特別的合作舞台，有些即使已經時隔好多年，但...再拿出來回味還是覺得很經典，今年小編就帶大家來回顧一下2009年《SBS歌謠大戰》的男女交換舞台啦！



【男團表演女團】



2PM俊昊＆燦盛、2AM趙權、Highlight（原BEAST）斗俊---Brown Eyed Girls《Sign》



Super Junior神童、SHINee Key、MBLAQ李準＆Mir---4Minute《Muzik》



2PM祐榮＆Nichkhun、Highlight（原BEAST）起光＆耀燮---KARA《Mr.》



2PM祐榮＆Nichkhun＆Jun.K＆俊昊---T-ara《Bo Peep Bo Peep》



Super Junior利特＆利特＆晟敏、SHINee珉豪＆泰民---少女時代《Gee》



【女團表演男團】



KARA荷拉＆知英、 f(x)Victoria＆Sulli＆Luna---SHINee《Ring Ding Dong》（這個舞台真的是看到流淚 ㅠㅠㅠㅠ



少女時代孝淵＆秀英＆潤娥＆徐玄、 f(x)Amber＆Krystal---Super Junior《Sorry Sorry》



After School嘉熙＆U-ie、KARA妮可＆昇延、4Minute泫雅---2PM《Heartbeat》



另外，今年《SBS歌謠大戰》將在12月25日於大邱舉行，這次的主題是「THE WONDER YEAR」。SBS也表示：「全世界都在通過互聯網進行溝通，互相安慰、支持，希望這次的歌謠大戰能給疲憊的日常生活注入活力。」





（圖：SBS）

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