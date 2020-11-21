【回顧】是時代的眼淚啊！「2009年SBS歌謠大戰」男團、女團交換舞台，真的超級經典！

【回顧】是時代的眼淚啊！「2009年SBS歌謠大戰」男團、女團交換舞台，真的超級經典！

KPOP   2020年11月21日   星期六08:30   Yuan  

大家還記得這舞台嗎？二代團啊～～

相信不少人都很喜歡看年末舞台吧？因為會有特別的合作舞台，有些即使已經時隔好多年，但...再拿出來回味還是覺得很經典，今年小編就帶大家來回顧一下2009年《SBS歌謠大戰》的男女交換舞台啦！

【男團表演女團】

2PM俊昊＆燦盛、2AM趙權、Highlight（原BEAST）斗俊---Brown Eyed Girls《Sign》

Super Junior神童、SHINee Key、MBLAQ李準＆Mir---4Minute《Muzik》

2PM祐榮＆Nichkhun、Highlight（原BEAST）起光＆耀燮---KARA《Mr.》

2PM祐榮＆Nichkhun＆Jun.K＆俊昊---T-ara《Bo Peep Bo Peep》

Super Junior利特＆利特＆晟敏、SHINee珉豪＆泰民---少女時代《Gee》

【女團表演男團】

KARA荷拉＆知英、 f(x)Victoria＆Sulli＆Luna---SHINee《Ring Ding Dong》（這個舞台真的是看到流淚 ㅠㅠㅠㅠ

少女時代孝淵＆秀英＆潤娥＆徐玄、 f(x)Amber＆Krystal---Super Junior《Sorry Sorry》

After School嘉熙＆U-ie、KARA妮可＆昇延、4Minute泫雅---2PM《Heartbeat》

另外，今年《SBS歌謠大戰》將在12月25日於大邱舉行，這次的主題是「THE WONDER YEAR」。SBS也表示：「全世界都在通過互聯網進行溝通，互相安慰、支持，希望這次的歌謠大戰能給疲憊的日常生活注入活力。」


（圖：SBS）

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞
留言/評論
主頁 » KPOP » 【回顧】是時代的眼淚啊！「2009年SBS歌謠大戰」男團、女團交換舞台，真的超級經典！
© 2020 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 廣告查詢 免責聲明 招募寫手