光熙作为《第六感》第二位嘉宾出演！期待他与刘在锡、全昭旻、Jessi等人相遇，会不会被欺负呢？
综艺 2020年9月1日 星期二13:26 Yuan
第一位嘉宾是李相烨 、第二位是光熙 ，是不是都挑比较欺负的啊 （笑）？
《Running Man》出身的郑哲民PD的新节目《第六感（Six Sense）》由刘在锡、全昭旻、吴娜拉、Jessi和Lovelyz成员美珠出演。日前公开了预告，首期嘉宾李相烨，结果成员们更关注奖品是什么，没有人要理嘉宾 XD
今日（1日），有相关人士表示：「光熙作为第二位嘉宾出演《第六感》，已经完成了节目录制，节目预计在10月播出。」光熙近期出演了不少综艺，也有著笑点、讨论度，与刘在锡、女成员们会有什么样的化学反应？令人期待！
而《第六感》是根据制作组准备的主题场所、食物或人物，发挥超越五感的第六感，在「真」中找出「假」的第六感迷惑综艺。节目将在9月3日周四晚上9点首播，大家到时候要记得收看哦。
（图：tvN、TVDaily、IG@prince_kwanghee）
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