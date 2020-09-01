光熙作為《第六感》第二位嘉賓出演！期待他與劉在錫、全昭旻、Jessi等人相遇，會不會被欺負呢？
綜藝 2020年9月1日 星期二13:26 Yuan
第一位嘉賓是李相燁 、第二位是光熙 ，是不是都挑比較欺負的啊 （笑）？
《Running Man》出身的鄭哲民PD的新節目《第六感（Six Sense）》由劉在錫、全昭旻、吳娜拉、Jessi和Lovelyz成員美珠出演。日前公開了預告，首期嘉賓李相燁，結果成員們更關注獎品是什麼，沒有人要理嘉賓 XD
今日（1日），有相關人士表示：「光熙作為第二位嘉賓出演《第六感》，已經完成了節目錄製，節目預計在10月播出。」光熙近期出演了不少綜藝，也有著笑點、討論度，與劉在錫、女成員們會有什麼樣的化學反應？令人期待！
而《第六感》是根據製作組準備的主題場所、食物或人物，發揮超越五感的第六感，在「真」中找出「假」的第六感迷惑綜藝。節目將在9月3日週四晚上9點首播，大家到時候要記得收看哦。
（圖：tvN、TVDaily、IG@prince_kwanghee）
Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
留言/評論