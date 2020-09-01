【剧透】《秘密森林》第2季没有第1季好看？这次真的紧张了，因为他失踪了！

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原班人马，一样的配方，神剧《秘密森林》回来了！

若说第2季和第1季最大的区别是什么? 那应该是不同於前一部围绕检察官内斗而展开，新一季的舞台更广阔，检察厅、警察厅、财阀穿插进行，三大巨头的关系是剪不断理还乱。

正当观众们质疑剧情似乎没有第一季那样高潮迭起时，第6集突如其来的冲击性结尾又一次吊足了观众的胃口。 这次发生了一件另龙山署所有人震惊的事情。 警方在某住宅周边发现了无人车辆和血迹，经过调查车主竟然是徐东载（李浚赫 饰）检察官。 崔润洙（全裴洙 饰）在车里找到了ID卡，卡上的照片让他难掩震惊。 一直追著禹泰河（崔武成 饰）和汉造集团李莲在（尹世雅 饰）会长这条线不放，小心努力调查的徐东载到底为什么会被绑架，绑架他的又会是谁?



黄始木（曹承佑 饰）完全没把禹泰河要求他利用韩如珍（裴斗娜 饰）的人脉的事放在心上，用自己的方式调查著。 他在韩如珍拿来的袋子上发现了「京畿南部警察厅」的字样，於是上网搜索，找到了媒体报导却没有上法庭的19件京畿南部警署负责的案件。 之后他又查阅了管辖区水源地检的案件记录，嗅到不一样味道的黄始木前去找韩如珍。

其实黄始木已经心里有数，这和因非法录用而备受争议的南宰益（金贵善 饰）议员儿子的吸毒案件相关。 醉酒驾驶、非法偷拍、吸毒等丑闻都威胁到了这名现役议员。 不管是为了收买或是威胁南宰益，检方介入了这起非法录用案件，而警方则替他遮掩了吸毒案。 与黄始木畅谈之后的韩如珍觉得陷入了看不到头的迷雾之中。



如同黄始木对待禹泰河一般，韩如珍也开始反抗崔光（全慧珍 饰）。 因为在她看来，警方2月就从毒品卖家那里知道了南议员儿子的名字，作为情报处部长的崔光不可能一无所知，也就是说崔光包庇了南议员的儿子。 然而崔光却反驳这是为了大义而做出的合理选择，南议员不可能因为儿子吸毒就下台，而在此时去争取独立搜查权成功的可能性会更高。 如果以儿子吸毒去调查检察官出身的南议员的话，就会成为法司委员会长的敌对，也有可能毁掉警察70年来的夙愿。 崔光的这一番说辞被韩如珍听了进去，但并未全然接受，而她最终又将如何抉择呢?



《秘密森林2》的剧情是穿针引线式，到目前为止所有的无奈和隐忍不发其实都是为了最后的结果在蓄力。

「图：《秘密森林2》」

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