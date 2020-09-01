SF9路雲：演唱時哽咽是因為感受到了粉絲的真心 今「嚇」最懸疑，《惡之花》雙面情人你能夠承受嗎？ DAY6 EVEN OF DAY主打歌MV公開，暖心橋段讓粉絲動容 李遐怡重度近視卻不戴眼鏡的原因！《ON&OFF》裡終於「看清楚」曹世鎬後瞬間驚慌 最新合作歌曲！BTS防彈少年團跨界現代汽車品牌發表音源《I'm on it》，線上就能下載來聽！ 本月確定開拍！新劇《智異山》將有望由全智賢＆朱智勛＆吳正世＆全錫浩組成黃金陣容！ 魔性的美男子登場！新劇《九尾狐傳》公開李棟旭充滿爆發力的動作場面 一查一個準？！李尚順偷搜女愛豆被李孝利抓包：歐巴～你為什麼搜她倆 《喜歡布拉姆斯嗎》朴恩斌：「金旻載是默默不語，卻直接脫下外套給你的貼心禮貌男」 金賢重臨危不亂救人一命！「緊急處置太優秀救了當時失去意識的患者」 金曜漢一個包背了10個月！原來真相竟然是... 韓國麥當勞薯塊重出江湖！9月份限定上市 【影評】《屍殺半島》：從故事脈絡可見導演野心之大，可惜故事深度未能平衡 朴寶劍ALL BLACK造型低調入伍！捂得嚴嚴實實，獨自拉行李箱入營 【劇透】《秘密森林》第2季沒有第1季好看？這次真的緊張了，因為他失蹤了！ 防彈少年團＆TXT＆黃致列＆GFRIEND等參加9月27日樂天免稅店線上演唱會

原班人馬，一樣的配方，神劇《秘密森林》回來了！

若說第2季和第1季最大的區別是什麼? 那應該是不同於前一部圍繞檢察官內鬥而展開，新一季的舞台更廣闊，檢察廳、警察廳、財閥穿插進行，三大巨頭的關係是剪不斷理還亂。

正當觀眾們質疑劇情似乎沒有第一季那樣高潮迭起時，第6集突如其來的衝擊性結尾又一次吊足了觀眾的胃口。 這次發生了一件另龍山署所有人震驚的事情。 警方在某住宅周邊發現了無人車輛和血跡，經過調查車主竟然是徐東載（李浚赫 飾）檢察官。 崔潤洙（全裴洙 飾）在車裡找到了ID卡，卡上的照片讓他難掩震驚。 一直追著禹泰河（崔武成 飾）和漢造集團李蓮在（尹世雅 飾）會長這條線不放，小心努力調查的徐東載到底為什麼會被綁架，綁架他的又會是誰?



黃始木（曹承佑 飾）完全沒把禹泰河要求他利用韓如珍（裴斗娜 飾）的人脈的事放在心上，用自己的方式調查著。 他在韓如珍拿來的袋子上發現了「京畿南部警察廳」的字樣，於是上網搜索，找到了媒體報導卻沒有上法庭的19件京畿南部警署負責的案件。 之後他又查閱了管轄區水源地檢的案件記錄，嗅到不一樣味道的黃始木前去找韓如珍。

其實黃始木已經心裡有數，這和因非法錄用而備受爭議的南宰益（金貴善 飾）議員兒子的吸毒案件相關。 醉酒駕駛、非法偷拍、吸毒等醜聞都威脅到了這名現役議員。 不管是為了收買或是威脅南宰益，檢方介入了這起非法錄用案件，而警方則替他遮掩了吸毒案。 與黃始木暢談之後的韓如珍覺得陷入了看不到頭的迷霧之中。



如同黃始木對待禹泰河一般，韓如珍也開始反抗崔光（全慧珍 飾）。 因為在她看來，警方2月就從毒品賣家那裡知道了南議員兒子的名字，作為情報處部長的崔光不可能一無所知，也就是說崔光包庇了南議員的兒子。 然而崔光卻反駁這是為了大義而做出的合理選擇，南議員不可能因為兒子吸毒就下臺，而在此時去爭取獨立搜查權成功的可能性會更高。 如果以兒子吸毒去調查檢察官出身的南議員的話，就會成為法司委員會長的敵對，也有可能毀掉警察70年來的夙願。 崔光的這一番說辭被韓如珍聽了進去，但並未全然接受，而她最終又將如何抉擇呢?



《秘密森林2》的劇情是穿針引線式，到目前為止所有的無奈和隱忍不發其實都是為了最後的結果在蓄力。

「圖：《秘密森林2》」

Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞