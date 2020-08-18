南宫珉频频发布新剧《日与夜》场边照，蓄胡粗旷新造型超吊人胃口
韩剧 2020年8月18日 星期二09:10 草莓
南宫珉最新发文说：「请再等一下」，所以还要等多久ㅠㅠ？
演技及收视保证的演员南宫珉，在今年2月《金牌救援：Stove League》风光下档后，没多久就确定接了tvN新戏《日与夜》（另译：昼与夜），与AOA雪炫、李清娥合作。
《日与夜》讲述26年前因实验获得超越人类极限智慧，但没有感情的孩子们，后续因神秘事件而聚集在一起，继而发生一连串事件。南宫珉饰演男主角，为首尔地方警察厅特搜组组长「都正宇」。在拍摄《日与夜》期间，南宫珉不时上传场边照片，公开了自己在《日与夜》的造型。出道以来鲜少以蓄胡粗旷模样示人的他，新造型让人眼睛为之一亮，甚至还悄悄透露《日与夜》将在10月上档。
▼5/18搞笑发文：「我不是在抽菸，我是在吃棒棒糖」
▼5/24：「10月什么时候才要来？」
▼7/26：「这里是特搜组」，亲故李施彦还留言：「哇…大哥…还以为是别人呢」
不过，在前几日（15日）最新的发文中，南宫珉说：「请再等一下」，来自各国的粉丝纷纷留言「等不及了」，也让人好奇《日与夜》是否又延后了上档时间。《日与夜》从主演确认并投入拍摄以来，相关新闻相当少，只能静候佳音，并看看演员们的IG干过瘾了。
▼「请再等一下」
▼前天李清娥透露自己角色是「Jamie博士」
（图：南宫珉IG@min_namkoong、935娱乐、FNC、King’s Land、李清娥IG@leechungah）
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