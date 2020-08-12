出现「为了和男爱豆接触」才组队的贴文、恶意留言！吴夏荣：「那个足球队我退出了，不只是我...志效、Mina也退出了」

日前，FC rumor W（女子兴趣足球队）创团，成员包含金赛纶、EXID正花、Apink吴夏荣、TWICE志效和Mina、gugudan金世正和金娜英、BESTie出身有智、WA$$UP出身宋Dain等人，照片公开也在网路引发讨论。
后来有网友翻出该同好会（FC rumor）还有其他男明星，於是出现大量是以「恋爱为手段」、「为了和男爱豆接触」才组队的贴文、恶意留言，但事实上男子队和女子队饼没有任何接触。
吴夏荣也有澄清：「是因为喜欢足球而聚集在一起的女子队，是为了努力挥洒汗水、运动大家才开始的。是和男子队没有关系的队伍，我们没有一起踢过球，也没有见过面。」金世正也曾在IG限动提到：「男队和女队完全没有关系，也没有任何交流。真的就只是喜欢足球，想学习足球，而聚集起来的团体。」
昨日（11日），吴夏荣开了直播提到：「那个足球队我退出了，不只是我...还有几位朋友也退出了，志效、Mina也退出了。不是因为有误会而退出的，是怕粉丝们会误会而伤心。本来是很好的兴趣活动，但如果我们做这件事的初衷和人们看到的意图不同，我们做这件事也没有意义了。」
不少网友更表示：「好不容易有相同爱好而成立的」、「女爱豆就不能喜欢踢足球吗」、「有些人真的管太多了」等等。
（图：IG@fc.rumor_official，IG@_ohhayoung_）
Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究