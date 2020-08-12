出現「為了和男愛豆接觸」才組隊的貼文、惡意留言！吳夏榮：「那個足球隊我退出了，不只是我...志效、Mina也退出了」

日前，FC rumor W（女子興趣足球隊）創團，成員包含金賽綸、EXID正花、Apink吳夏榮、TWICE志效和Mina、gugudan金世正和金娜英、BESTie出身有智、WA$$UP出身宋Dain等人，照片公開也在網路引發討論。
後來有網友翻出該同好會（FC rumor）還有其他男明星，於是出現大量是以「戀愛為手段」、「為了和男愛豆接觸」才組隊的貼文、惡意留言，但事實上男子隊和女子隊餅沒有任何接觸。
吳夏榮也有澄清：「是因為喜歡足球而聚集在一起的女子隊，是為了努力揮灑汗水、運動大家才開始的。是和男子隊沒有關係的隊伍，我們沒有一起踢過球，也沒有見過面。」金世正也曾在IG限動提到：「男隊和女隊完全沒有關係，也沒有任何交流。真的就只是喜歡足球，想學習足球，而聚集起來的團體。」
昨日（11日），吳夏榮開了直播提到：「那個足球隊我退出了，不只是我...還有幾位朋友也退出了，志效、Mina也退出了。不是因為有誤會而退出的，是怕粉絲們會誤會而傷心。本來是很好的興趣活動，但如果我們做這件事的初衷和人們看到的意圖不同，我們做這件事也沒有意義了。」
不少網友更表示：「好不容易有相同愛好而成立的」、「女愛豆就不能喜歡踢足球嗎」、「有些人真的管太多了」等等。
（圖：IG@fc.rumor_official，IG@_ohhayoung_）
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