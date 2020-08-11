女神不藏私！全智贤自曝好身材全来自「就像呼吸一样不会中断的运动」

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演员全智贤即使已当妈妈，却依旧拥有令人称羡的好身材，当然她为时尚画报进行拍摄获出席公开场合，总是会被问到「如何维持身材」，而她也不藏私告诉大家每天她从早上6点起床后就开始运动。

日前韩国时尚杂志W Korea透过官方IG公开了全智贤所拍的最新画报，她展示了前短后长的不规则长裙并搭配著西装式外套，以及夸张的垫肩夹克让全智贤的脸看来显得更小。这照片中的她更穿上了高过於大腿高度的浅色长筒靴，完美的身材比例与长腿曲线吸引著网友目光。另外的照片也穿上了蕾丝礼服，芭比娃娃般的姿态也展现出她完美的上半身与手臂曲线。





女神被问到都怎么维持身材的呢？全智贤也大方说明：「每天早上都6点到7点之间起床，就开始运动，就像我们就靠著呼吸活下去一样理所当然，对我来说运动就像是呼吸一样。」运动就是维系生命的一部分，对她来说是那么自然的一件事。她为了在没有作品的时期也维持最佳状态，依旧是进行相当程度的训练，并没有因此松懈。



「每周进行3堂彼拉提斯，上课前1小时一定要先做有氧运动。就算要避开其他的行程，也一定要运动，运动完成之后才安排个人的时间。」全智贤说明著运动在她生活中占有相当大幅的时间。「如果没有决心，如果对自己无法诚实以对，是不会得到好结果的。现在的我即使无法做到最完美，但也算是游刃有余。」全智贤展现出对自己的自信。



近日她更为精品服饰Alexander McQueen穿上了贴身洋装礼服，来到该品牌卖场来看看最新秋冬系列产品，外面黑色内里则是红色的下摆不规则无袖背心式洋装，露出全智贤的纤细手臂，加上她身上搭配的夸张粗版颈炼以及宽版金属手环，与珠炼手拿包，一身黑色展现充满气势的时尚，全智贤也加强眼妆以及深红唇色，发型简单黑直发，更显出她的白皙肤色以及女王气势。





全智贤将演出下一部电影作品，是由金银姬作家所执笔的《智异山》，而此外也正在讨论是否能同步演出《尸战朝鲜》外传，目前尚未有定论。



照片：Alexander McQueen，W Korea IG

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