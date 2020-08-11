女神不藏私！全智賢自曝好身材全來自「就像呼吸一樣不會中斷的運動」

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演員全智賢即使已當媽媽，卻依舊擁有令人稱羨的好身材，當然她為時尚畫報進行拍攝獲出席公開場合，總是會被問到「如何維持身材」，而她也不藏私告訴大家每天她從早上6點起床後就開始運動。

日前韓國時尚雜誌W Korea透過官方IG公開了全智賢所拍的最新畫報，她展示了前短後長的不規則長裙並搭配著西裝式外套，以及誇張的墊肩夾克讓全智賢的臉看來顯得更小。這照片中的她更穿上了高過於大腿高度的淺色長筒靴，完美的身材比例與長腿曲線吸引著網友目光。另外的照片也穿上了蕾絲禮服，芭比娃娃般的姿態也展現出她完美的上半身與手臂曲線。





女神被問到都怎麼維持身材的呢？全智賢也大方說明：「每天早上都6點到7點之間起床，就開始運動，就像我們就靠著呼吸活下去一樣理所當然，對我來說運動就像是呼吸一樣。」運動就是維繫生命的一部分，對她來說是那麼自然的一件事。她為了在沒有作品的時期也維持最佳狀態，依舊是進行相當程度的訓練，並沒有因此鬆懈。



「每周進行3堂彼拉提斯，上課前1小時一定要先做有氧運動。就算要避開其他的行程，也一定要運動，運動完成之後才安排個人的時間。」全智賢說明著運動在她生活中佔有相當大幅的時間。「如果沒有決心，如果對自己無法誠實以對，是不會得到好結果的。現在的我即使無法做到最完美，但也算是游刃有餘。」全智賢展現出對自己的自信。



近日她更為精品服飾Alexander McQueen穿上了貼身洋裝禮服，來到該品牌賣場來看看最新秋冬系列產品，外面黑色內裡則是紅色的下襬不規則無袖背心式洋裝，露出全智賢的纖細手臂，加上她身上搭配的誇張粗版頸鍊以及寬版金屬手環，與珠鍊手拿包，一身黑色展現充滿氣勢的時尚，全智賢也加強眼妝以及深紅唇色，髮型簡單黑直髮，更顯出她的白皙膚色以及女王氣勢。





全智賢將演出下一部電影作品，是由金銀姬作家所執筆的《智異山》，而此外也正在討論是否能同步演出《屍戰朝鮮》外傳，目前尚未有定論。



照片：Alexander McQueen，W Korea IG

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