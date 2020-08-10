不知道该羡慕谁！Red Velvet Yeri被姐姐Irene&涩琪亲到脸变形XD

Red Velvet老幺Yeri自己主持的节目《Yeri的房间》终於迎来了姐姐们。
和大姐Irene、二姐涩琪在一起的Yeri明显要比平时更加轻松、软萌可爱一些，毕竟是姐姐们看著长大的小公主呀。 三人之后玩起了叠叠乐游戏，有奖品有惩罚。 可能是「手气」太好，竟然抽中了「亲吻宣传小怪兽（Yeri）」的惩罚。 这是惩罚是不是太好了? ！
涩琪立刻搂住忙内的胳膊，在她的脸颊上亲了一口，Yeri抿著嘴微笑，看上去很不好意思。 谁知二姐随后就爆料，忙内小时候可是经常亲姐姐们的。
大姐Irene就霸气了，直接双手紧搂妹妹的脖子，狠狠亲了一口，Yeri的脸上都留下了姐姐的唇印。 被亲到变形的Yeri羞涩地直跺脚~
接著就是一副【生无可恋】的表情！算了，毕竟是最爱的大姐亲的，无所谓啦~ Yeri在上初中的时候，她的早饭还有衣服都是大姐一手承包的，感情真的没话说。
看过这一期节目的网友们忍不住来留言，称：「我该羡慕谁呢」、「三人的感情一看就很好」、「哈哈哈哈，Yeri都被姐姐搂到变形了」、「这BOBO太让人羡慕了」等。
「图：《Yeri的房间》」
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