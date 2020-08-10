不知道該羨慕誰！Red Velvet Yeri被姐姐Irene&澀琪親到臉變形XD

Red Velvet老幺Yeri自己主持的節目《Yeri的房間》終於迎來了姐姐們。
和大姐Irene、二姐澀琪在一起的Yeri明顯要比平時更加輕鬆、軟萌可愛一些，畢竟是姐姐們看著長大的小公主呀。 三人之後玩起了疊疊樂遊戲，有獎品有懲罰。 可能是「手氣」太好，竟然抽中了「親吻宣傳小怪獸（Yeri）」的懲罰。 這是懲罰是不是太好了? ！
澀琪立刻摟住忙內的胳膊，在她的臉頰上親了一口，Yeri抿著嘴微笑，看上去很不好意思。 誰知二姐隨後就爆料，忙內小時候可是經常親姐姐們的。
大姐Irene就霸氣了，直接雙手緊摟妹妹的脖子，狠狠親了一口，Yeri的臉上都留下了姐姐的唇印。 被親到變形的Yeri羞澀地直跺腳~
接著就是一副【生無可戀】的表情！算了，畢竟是最愛的大姐親的，無所謂啦~ Yeri在上初中的時候，她的早飯還有衣服都是大姐一手承包的，感情真的沒話說。
看過這一期節目的網友們忍不住來留言，稱：「我該羨慕誰呢」、「三人的感情一看就很好」、「哈哈哈哈，Yeri都被姐姐摟到變形了」、「這BOBO太讓人羨慕了」等。
「圖：《Yeri的房間》」
Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究