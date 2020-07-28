来看看Red Velvet Joy这条奢华钻石项链：这是戴了一套房子在脖子上啊！

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当Red Velvet的Joy戴上价值上亿的钻石珠宝，你是先看到美人还是先看到首饰?

日前，Red Velvet出席了第26届Dream Concert「CONNET:D」，成员们都以黑色Look亮相，各有魅力。 不过，Joy凭藉奢华首饰赚足了目光。



Joy身穿黑色缎面连身短裙，腰间做了褶皱处理，加上一块「Bling Bling」的方形设计，垂下一缕长条，完美拉长身形。但众人的目光都集中在了她的闪亮配饰上，一条奢华满钻项炼，在黑色裙装的衬托下，绽放著耀眼光芒。Joy的手上还佩戴了同款戒指，整个人都散发出贵气。



这条来自知名珠宝品牌TASAKI的钻石项炼，售价差不多为4亿（韩币），这还没算上戒指的价钱，总价应该轻松破5。



看到相关照片的网民们纷纷留言，止不住惊叹，称：「脖子上戴了一套房」、「不愧是Joy级别」、「高调奢华，超级适合Joy啊」等。

「图：TD、JOY IG」

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