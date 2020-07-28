來看看Red Velvet Joy這條奢華鑽石項鏈：這是戴了一套房子在脖子上啊！
明星 2020年7月28日 星期二10:00 Rui
當Red Velvet的Joy戴上價值上億的鑽石珠寶，你是先看到美人還是先看到首飾?
日前，Red Velvet出席了第26屆Dream Concert「CONNET:D」，成員們都以黑色Look亮相，各有魅力。 不過，Joy憑藉奢華首飾賺足了目光。
Joy身穿黑色缎面連身短裙，腰間做了褶皺處理，加上一塊「Bling Bling」的方形設計，垂下一縷長條，完美拉長身形。但眾人的目光都集中在了她的閃亮配飾上，一條奢華滿鑽項鍊，在黑色裙裝的襯托下，綻放著耀眼光芒。Joy的手上還佩戴了同款戒指，整個人都散發出貴氣。
這條來自知名珠寶品牌TASAKI的鑽石項鍊，售價差不多為4億（韓幣），這還沒算上戒指的價錢，總價應該輕鬆破5。
看到相關照片的網民們紛紛留言，止不住驚歎，稱：「脖子上戴了一套房」、「不愧是Joy級別」、「高調奢華，超級適合Joy啊」等。
「圖：TD、JOY IG」
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