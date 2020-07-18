《我独》因腰伤连走路都困难...依旧拼命练习！几天后还带来完美的舞台，华莎：「很痛，就是忍著」
综艺 2020年7月18日 星期六19:45 Yuan
MAMAMOO成员华莎日前在SOLO回归前夕练舞时，突然闪到腰，从原本的位置摔了下去，马上去医院做了检查，也因此取消原订的行程。1
17日播出的《我独自生活》中，连蹲下弯腰都很困难，华莎也说：「第一天完全走不了路，身体都动不了。」
录制当天（6月29日）正好是专辑发行的日子，华莎：「回归节目只剩下2～3天了，我真的很想要练习，但是因为没办法练习，觉得太郁闷。躺著练舞不会那么痛，才那样的。」连躺著练舞都很费力，隔几天又看起来像没事的站在舞台上，看到画面旗安84问：「当时做那个不痛吗？」华莎：「很痛的，就是忍著做的。」
编舞中还有要用腰使力的动作，不少网友也纷纷表示：「太心疼了」、「看了都觉得好痛」、「她真的很努力也很用心」、「华莎真的辛苦了，做得很好」、「完全没有看出她，腰痛，太敬业了」等等。在节目播出后，《María》也登上了Melon、Genie一位。
（图：MBC）
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