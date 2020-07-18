《我獨》因腰傷連走路都困難...依舊拼命練習！幾天後還帶來完美的舞台，華莎：「很痛，就是忍著」
綜藝 2020年7月18日 星期六19:45 Yuan
MAMAMOO成員華莎日前在SOLO回歸前夕練舞時，突然閃到腰，從原本的位置摔了下去，馬上去醫院做了檢查，也因此取消原訂的行程。1
17日播出的《我獨自生活》中，連蹲下彎腰都很困難，華莎也說：「第一天完全走不了路，身體都動不了。」
錄製當天（6月29日）正好是專輯發行的日子，華莎：「回歸節目只剩下2～3天了，我真的很想要練習，但是因為沒辦法練習，覺得太鬱悶。躺著練舞不會那麼痛，才那樣的。」連躺著練舞都很費力，隔幾天又看起來像沒事的站在舞台上，看到畫面旗安84問：「當時做那個不痛嗎？」華莎：「很痛的，就是忍著做的。」
編舞中還有要用腰使力的動作，不少網友也紛紛表示：「太心疼了」、「看了都覺得好痛」、「她真的很努力也很用心」、「華莎真的辛苦了，做得很好」、「完全沒有看出她，腰痛，太敬業了」等等。在節目播出後，《María》也登上了Melon、Genie一位。
（圖：MBC）
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