至亲姊妹朴信惠感谢李圣经咖啡车应援：「在你的应援之下连雨都停了」
韩剧 2020年7月15日 星期三14:13 Erin
演员朴信惠在好姊妹李圣经送赠送来的咖啡车前留下认证照片，也透过自己的IG公开。
朴信惠在7月14日透过自己的SNS上传照片并留言：「从正式开拍之前就一直为我应援给我加油的我们圣经，咖啡车来啦！！有了你的应援就连刚刚滴滴答答落下的雨也都停了嘻嘻，谢谢。圣经（bible lee）最棒，性感美女最棒棒。」也分享了两张认证照片。
公开的照片中背景是朴信惠正在拍摄JTBC的《Sisyphus》的现场，朴信惠也站在李圣经所送来的咖啡车前留影。她拿著饮料看上去相当开心，而咖啡车不仅为朴信惠应援，还有一位大家熟悉的大前辈成东镒，上面也一并写著为亲爱的成东镒前辈应援，「《Sisyphus》加油！」等等。
李圣经与朴信惠这对教会姊妹花，曾在2016年合作拍摄SBS电视剧《Doctors》，在李圣经拍摄《浪漫医生金师傅2》时朴信惠也曾贴心送上咖啡车应援。另外李圣经也与成东镒前辈在2014年合作《没关系，是爱情啊》，最近李圣经更是参加了成东镒的tvN野外综艺节目《带轮子的家》成为嘉宾演出。而朴信惠与成东镒最近正一同演出JTBC的科幻电视剧《Sisyphus：the myth》。
照片：朴信惠、李圣经 IG
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