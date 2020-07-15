至親姊妹朴信惠感謝李聖經咖啡車應援：「在妳的應援之下連雨都停了」
韓劇 2020年7月15日 星期三14:13 Erin
演員朴信惠在好姊妹李聖經送贈送來的咖啡車前留下認證照片，也透過自己的IG公開。
朴信惠在7月14日透過自己的SNS上傳照片並留言：「從正式開拍之前就一直為我應援給我加油的我們聖經，咖啡車來啦！！有了你的應援就連剛剛滴滴答答落下的雨也都停了嘻嘻，謝謝。聖經（bible lee）最棒，性感美女最棒棒。」也分享了兩張認證照片。
公開的照片中背景是朴信惠正在拍攝JTBC的《Sisyphus》的現場，朴信惠也站在李聖經所送來的咖啡車前留影。她拿著飲料看上去相當開心，而咖啡車不僅為朴信惠應援，還有一位大家熟悉的大前輩成東鎰，上面也一併寫著為親愛的成東鎰前輩應援，「《Sisyphus》加油！」等等。
李聖經與朴信惠這對教會姊妹花，曾在2016年合作拍攝SBS電視劇《Doctors》，在李聖經拍攝《浪漫醫生金師傅2》時朴信惠也曾貼心送上咖啡車應援。另外李聖經也與成東鎰前輩在2014年合作《沒關係，是愛情啊》，最近李聖經更是參加了成東鎰的tvN野外綜藝節目《帶輪子的家》成為嘉賓演出。而朴信惠與成東鎰最近正一同演出JTBC的科幻電視劇《Sisyphus：the myth》。
照片：朴信惠、李聖經 IG
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