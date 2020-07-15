什么，我弟弟要回归了？娱乐圈的现实亲姐弟：还是别人告诉我的XD
明星 2020年7月15日 星期三09:41 Rui
韩娱圈有不少兄弟姐妹档，其实私下里的他们和我们现实生活中的兄妹姐弟没什么区别。 比如，前任爱豆姐姐就对现役爱豆弟弟的行程一无所知，被粉丝们戏称是「现实姐弟」。
男团VICTON的成员韩胜宇即将於8月SOLO出道，正在积极筹备亮相的他也吸引了不少粉丝的注意。此时就有人想到了他的姐姐、前女团Secret的韩善化，作为亲姐姐的韩善化不知道这次有没有关注弟弟的行程呢？毕竟3年前就闹出过从别人那里听到弟弟回归的小笑话啊。
2017年的时候，韩善化在SNS上表示：「#VICTON#不像话#回归#胜宇呀，我们胜宇要回归了，我居然不知道 ，你回归的消息还是从朴素贤姐姐那里听说的，姐姐对不起你呢，真的#不像话#不像话#姐姐对不起你#我会多关注你的。 」搞笑的是韩善化连用了几个「不像话」，其实是回归曲曲名，所以朴素贤才告诉她「不像话」。但韩善化似乎并不知道这其实是歌名，以为被吐槽「当姐姐的怎么能不知道弟弟要回归，太不像话了」，哈哈哈哈哈。
旧事被重提再次吸引了网民们的关注，大家纷纷表示：「哈哈哈哈，这就是现实姐弟啊」、「真的是姐弟」、「朴素贤果然是所有爱豆的妈妈」、「弟弟回归姐姐竟然从别人那里才知道，笑死我了」等。
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留言/评论
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哈囉～不像話是VICTON 2017發的歌哦並不是solo出道歌名
麻煩要寫新聞功課就作足一點謝謝☺️
2小时前
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Marion Fok xdd i almost forgot that she is his sister
2小时前
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