什麼，我弟弟要回歸了？娛樂圈的現實親姐弟：還是別人告訴我的XD
明星 2020年7月15日 星期三09:41 Rui
韓娛圈有不少兄弟姐妹檔，其實私下裡的他們和我們現實生活中的兄妹姐弟沒什麼區別。 比如，前任愛豆姐姐就對現役愛豆弟弟的行程一無所知，被粉絲們戲稱是「現實姐弟」。
男團VICTON的成員韓勝宇即將於8月SOLO出道，正在積極籌備亮相的他也吸引了不少粉絲的注意。此時就有人想到了他的姐姐、前女團Secret的韓善化，作為親姐姐的韓善化不知道這次有沒有關注弟弟的行程呢？畢竟3年前就鬧出過從別人那裡聽到弟弟回歸的小笑話啊。
2017年的時候，韓善化在SNS上表示：「#VICTON#不像話#回歸#勝宇呀，我們勝宇要回歸了，我居然不知道 ，你回歸的消息還是從朴素賢姐姐那裡聽說的，姐姐對不起你呢，真的#不像話#不像話#姐姐對不起你#我會多關注你的。 」搞笑的是韓善化連用了幾個「不像話」，其實是回歸曲曲名，所以朴素賢才告訴她「不像話」。但韓善化似乎並不知道這其實是歌名，以為被吐槽「當姐姐的怎麼能不知道弟弟要回歸，太不像話了」，哈哈哈哈哈。
舊事被重提再次吸引了網民們的關注，大家紛紛表示：「哈哈哈哈，這就是現實姐弟啊」、「真的是姐弟」、「朴素賢果然是所有愛豆的媽媽」、「弟弟回歸姐姐竟然從別人那裡才知道，笑死我了」等。
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留言/評論
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哈囉～不像話是VICTON 2017發的歌哦並不是solo出道歌名
麻煩要寫新聞功課就作足一點謝謝☺️
1小時前
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Marion Fok xdd i almost forgot that she is his sister
57分前
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