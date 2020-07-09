李瑞镇出演《一日三餐：渔村篇5》又多了2个节目新企划：《首脑篇》和《花样中年》，都让人期待啊！
综艺 2020年7月9日 星期四11:42 Yuan
李瑞镇作为《一日三餐：渔村篇5》最后一位嘉宾，再搭船前往竹窟岛的时候，他就说：「廉晶雅也对我说要我帮忙带吃的，让我带过去和哥哥们吃。我们见过面，她还拿著东西过来了。」
罗PD一听到就回覆：「那就全都聚集起来了呢！农村篇代表、山村篇代表，这次拍摄的主题是首脑会谈。今日《一日三餐》的前途，探讨一下这些招开首脑会谈。」虽然李瑞镇听到是酒窝拒绝，但如果最后找了他，感觉也会出演。
隔天，李瑞镇洗碗的时候，车胜元就说：「我们三个《花样中年》。」罗PD：「节目吗？」车胜元：「新节目，我们昨天想的。」孙浩俊：「我带你们去。」李瑞镇：「我们有网球肘，拿不了行李啊！」所以...孙浩俊一定要去当「挑夫」啊XD
吃饭的时候，罗PD又问一次：「所以下次要做吗？让浩俊当挑夫那个。」车胜元：「我做～没关系！要浩俊愿意啊。」李瑞镇更直问：「你去还是不去，现在赶快回答吧！」孙浩俊也回：「给我点考虑的时间吧！我也都37岁了。」不管怎样，好像都可以期待一下！
（图：tvN）
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