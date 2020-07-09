《虽然是精神病但没关系》OST阵容全公开，拥有独特音色的实力派歌手们！
韩剧 2020年7月9日 星期四11:13 MiJimin
这部剧真的是独具风格的拍摄方式，就连OST找来的歌手也都各有各的风格跟独特魅力，真的赞。（Heize 之后还有金弼和李秀贤）
tvN 热门韩剧《虽然是精神病但没关系》公开了最新资讯，将后期的所有歌手阵容都一次公开，11日也将在各大平台公开三首歌曲，引发剧迷们的关注与讨论。
第一张特别专辑的三首收录曲是 Elaine《Wake Up》、GA EUN《Got You》、金基元《Your Day》（feat.金春），歌手们充满感性地音嗓也代表著男女主角们各自的心境。
而12日公开的 OST 则是乐童音乐家李秀贤所献唱的《仍活在你的时间》，在第五集的结尾出现过，之后还有Janet Suhh、金弼、Cheeze、Yongzoo 等为各个热门韩剧演唱过主题曲的歌手，令人非常期待！
▼李秀贤《仍活在你的时间》第五集出现片段：
在此前，先来欣赏一下已公开过的 OST 吧！
▼Heize《You’re Cold》：
▼Sam Kim《Breath》：
▼朴元《My Tale》：
（图：tvN Drama／官方）
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