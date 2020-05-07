两人终於同框啦！池昌旭、金裕贞主演新剧《便利店新星》公开台词排练照
韩剧 2020年5月7日 星期四11:44 MiJimin
「呆萌暖男店长」池昌旭和「四次元恶女工读生」金裕贞，真的太让人期待《便利店新星》了～！
SBS 全新金土剧《便利店新星》（每周五、六播出）公开了主要演员们出席的台词排练照，男女主角池昌旭和金裕贞也是首度同框合照。
《便利店新星》改编自同名人气网漫，以便利商店为背景，讲述四次元纯真恶女工读生和呆萌暖男店长之间，展开了24小时无法预测的爱情故事。
读本现场池昌旭对新角色展现出热血且贴近生活的一面，搞笑的演技更让现场沸腾了起来，荒唐的魅力引人发笑；金裕贞也将展现全新的面貌，融入角色的模样也令全场陷入她的魅力之中，预计会成为她新的人生角色。
▼池昌旭饰演的「崔大贤」，是一名经营便利商店的年轻暖男店长，但莫名有点无厘头。在大企业上班、开便利店，在梦想与现实之中烦恼著。
▼金裕贞饰演的「郑新星」，是一个四次元单纯的小恶女，在崔大贤经营的便利店当夜班工读生，是一个把过去的不良经历都一笔勾销后，全力走向社会正义的角色。
▼主要演员中还有韩善伙、率滨、李炳俊、禹贤等人加盟。
《便利店新星》将由《热血祭司》的李明佑导演与《甜蜜杀气的家族》孙谨珠编剧合作，预计在6月12日首播，接档《The King：永远的君主》。
（图：SBS官方）
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