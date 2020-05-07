兩人終於同框啦！池昌旭、金裕貞主演新劇《便利店新星》公開台詞排練照

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「呆萌暖男店長」池昌旭和「四次元惡女工讀生」金裕貞，真的太讓人期待《便利店新星》了～！

SBS 全新金土劇《便利店新星》（每週五、六播出）公開了主要演員們出席的台詞排練照，男女主角池昌旭和金裕貞也是首度同框合照。

《便利店新星》改編自同名人氣網漫，以便利商店為背景，講述四次元純真惡女工讀生和呆萌暖男店長之間，展開了24小時無法預測的愛情故事。



讀本現場池昌旭對新角色展現出熱血且貼近生活的一面，搞笑的演技更讓現場沸騰了起來，荒唐的魅力引人發笑；金裕貞也將展現全新的面貌，融入角色的模樣也令全場陷入她的魅力之中，預計會成為她新的人生角色。

▼池昌旭飾演的「崔大賢」，是一名經營便利商店的年輕暖男店長，但莫名有點無厘頭。在大企業上班、開便利店，在夢想與現實之中煩惱著。



▼金裕貞飾演的「鄭新星」，是一個四次元單純的小惡女，在崔大賢經營的便利店當夜班工讀生，是一個把過去的不良經歷都一筆勾銷後，全力走向社會正義的角色。



▼主要演員中還有韓善伙、率濱、李炳俊、禹賢等人加盟。



《便利店新星》將由《熱血祭司》的李明佑導演與《甜蜜殺氣的家族》孫謹珠編劇合作，預計在6月12日首播，接檔《The King：永遠的君主》。

（圖：SBS官方）

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