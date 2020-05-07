IU × SUGA 两强联手 合作曲〈Eight〉大获成功！
KPOP 2020年5月7日 星期四11:46 施乃琪
虽然毫不意外，还是恭喜 IU 和 SUGA 合作的新歌横扫海内外音源榜！
IU 於昨晚推出由 SUGA 制作并跨刀献声的新单曲 “Eight” 后，立刻登上 MelOn、Genie、Bugs、Soribada、NAVER、Flo⋯⋯等各大音源网站的即时榜冠军宝座。
不仅如此，“Eight” 在美国、法国、新加坡、纽西兰、芬兰、马来西亚、菲律宾⋯⋯等 59 国的 iTunes 热门歌曲榜上，也都成功地拿下了第一名；在这同时，MV 的观看次数也在公开约半天后就已突破 1000 万次。
另一方面，创作才华早已备受肯定的 IU 和 SUGA，这次透过 “Eight” 又展现了和以往不同的音乐魅力，除了获得大众的热烈回响外，两人也惺惺相惜。IU 特地在 Instagam 上表示：「我要特别感谢 SUGA」，SUGA 则在直播中透露自己当初写好 beat 传给 IU 后，她一下子就把旋律写好回传过来了。」
（照片或影片来源：Kakao M、Big Hit Entertainment）
施乃琪@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻