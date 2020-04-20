韩素希戏外反差萌！和健身教练对话故意「挑衅」：我就吃，你来阻止我啊XD

出轨大戏《夫妻的世界》收视率飙升中，要说该戏最大的受益者是谁，一定是扮演小三吕多景的韩素希。
韩素希凭藉「小宋慧乔」的精致长相和让人气到肝疼的演技火速出圈，虽然每集都被骂「太坏了」，但观众们终究逃不过「颜值即正义」这个真相定律，对她完全恨不起来啊。
戏里的韩素希坏到极致，戏外的她其实有著反差萌，最近韩网上就公开了她和健身教练的聊天截图，挑衅语气看得大家忍俊不禁。 韩素希先是表示自己很想吃米饭，接著又给教练发了一张热乎乎的泡面照，顺带贴上笑脸字元，满满都是挑衅的味道，彷佛在说「你来阻止我啊~~」。 简练看了直接傻眼，直接发了问号符号，想必此时此刻教练内心的OS该是「我是不是看错了？」
事情还没有结束，韩素希又贴了张刘在锡生气的表情包，对教练说：「老师，每天都吃鸡胸肉的话真的活不下去，我今天就要吃巧克力饼，草莓口味的」。 教练无力地反驳：「如果你每次都吃鸡胸肉的话我还能理解，但你明明每次吃的都是炸鸡啊，拜托你适可而止，还有千万不要喝酒了」。 哪知韩素希完全不想听教练的唠叨，故意打出「讯息无法传送」。
这段对话的曝光也让网民们看到了韩素希的另一面，纷纷表示：「私下太可爱了吧」、「我完全不敢和教练这样说话，好羡慕啊」、「反差萌欧尼」等。
「图：PANN」
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