熱門劇《夫妻的世界》全國收視率首度破20%，再創自身新高紀錄！ 又一個現實版《夫妻的世界》！《The King》「女總理」鄭恩彩出軌歌手鄭俊日，不知已婚VS她知道 請夏性感火力全開 先行曲概念照驚艷粉絲！ 那個還沒有PS的年代，20代的金喜愛是真的美啊！魅惑優雅，迷倒眾生 韓素希戲外反差萌！和健身教練對話故意「挑釁」：我就吃，你來阻止我啊XD 珉豪＆V＆車銀優＆邕聖祐...讓人看了忍不住想笑的合影，帥哥旁邊還是帥哥！

出軌大戲《夫妻的世界》收視率飆升中，要說該戲最大的受益者是誰，一定是扮演小三呂多景的韓素希。

韓素希憑藉「小宋慧喬」的精緻長相和讓人氣到肝疼的演技火速出圈，雖然每集都被罵「太壞了」，但觀眾們終究逃不過「顏值即正義」這個真相定律，對她完全恨不起來啊。



戲裡的韓素希壞到極致，戲外的她其實有著反差萌，最近韓網上就公開了她和健身教練的聊天截圖，挑釁語氣看得大家忍俊不禁。 韓素希先是表示自己很想吃米飯，接著又給教練發了一張熱乎乎的泡麵照，順帶貼上笑臉字元，滿滿都是挑釁的味道，彷彿在說「你來阻止我啊~~」。 簡練看了直接傻眼，直接發了問號符號，想必此時此刻教練內心的OS該是「我是不是看錯了？」



事情還沒有結束，韓素希又貼了張劉在錫生氣的表情包，對教練說：「老師，每天都吃雞胸肉的話真的活不下去，我今天就要吃巧克力餅，草莓口味的」。 教練無力地反駁：「如果你每次都吃雞胸肉的話我還能理解，但你明明每次吃的都是炸雞啊，拜託你適可而止，還有千萬不要喝酒了」。 哪知韓素希完全不想聽教練的嘮叨，故意打出「訊息無法傳送」。



這段對話的曝光也讓網民們看到了韓素希的另一面，紛紛表示：「私下太可愛了吧」、「我完全不敢和教練這樣說話，好羨慕啊」、「反差萌歐尼」等。

「圖：PANN」

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