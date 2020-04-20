珉豪＆V＆车银优＆邕圣佑...让人看了忍不住想笑的合影，帅哥旁边还是帅哥！

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对於帅哥们的同框，相信没有人不喜欢看吧，毕竟画面太养眼了。

车银优和站在身后的防弹少年团JIN、V以及只露出小半张脸的JIMIN，什么时候还能看到这样的画面再出现?



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防弹少年团V、SHINee珉豪和邕圣佑，脸超级小的珉豪和惊讶到张嘴、睁大眼睛的V，他到底是听到了什么呢?



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白到自体发光的邕圣佑，眼睛里都是星星~



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车银优和珉豪站在润娥两侧，一黑一红的帅气护花使者，小编真心羡慕润娥啊~~



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珉豪和V，完美诠释什么叫「帅哥旁边还是帅哥」，眼球净化完毕！



邕圣佑和车银优，一个是运动阳光类的型男，一个是温和如和煦春风般的男孩，相信很多人都想站在他们中间吧。





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车银优和SEVENTEEN金珉奎，同款长腿系帅哥，演绎什么叫做脖子以下全是腿，加上巴掌大小脸，试问是能扛得住他俩的美颜暴击?



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小编只想问，看得过程中是不是全程嘴角上扬?

「图：PANN」

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